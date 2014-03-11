ВР закрила засідання і повідомила, коли збереться знову

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито, наступне засідання відбудеться у четвер, 13 березня, о 10 годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

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За його словами, в середу, 12 березня, народні депутати України працюватимуть у парламентських комітетах для напрацювання суспільно важливих законопроектів, які необхідно приймати.