ВР закрила засідання і повідомила, коли збереться знову
18:05, 11 березня 2014Політика
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Завтра народні депутати планують працювати в парламентських комітетах.
Наступне засідання ВР відбудеться в четвер
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито, наступне засідання відбудеться у четвер, 13 березня, о 10 годині ранку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
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За його словами, в середу, 12 березня, народні депутати України працюватимуть у парламентських комітетах для напрацювання суспільно важливих законопроектів, які необхідно приймати.
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