ВР закрила засідання і повідомила, коли збереться знову

18:05, 11 березня 2014
Політика
0 0

Завтра народні депутати планують працювати в парламентських комітетах.

Наступне засідання ВР відбудеться в четвер

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито, наступне засідання відбудеться у четвер, 13 березня, о 10 годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Читайте такожВерховній Раді Криму висунули ультиматум

За його словами, в середу, 12 березня, народні депутати України працюватимуть у парламентських комітетах для напрацювання суспільно важливих законопроектів, які необхідно приймати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter