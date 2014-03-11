ВР розширила список загиблих, яким присвоять звання «Герой України»

Парламент ухвалив постанову “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 народних депутатів.

Постановою передбачено, що вшановуватимуться полеглі та смертельно поранені герої України через посмертне присвоєння їм звання “Герой України”.

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Як зазначив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, в тексті постанови, яка була ухвалена 24 лютого 2014 року, передбачалося, що дія постанови поширюється на тих, хто загинув у період до 1 березня 2014 року.

Він зазначив, що в лікарнях після цієї дати померли ті, хто були смертельно поранені під час сутичок на Майдані та внаслідок обстрілів.

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Турчинов додав, що список загиблих поповнився, і тому ВР внесла зміни до постанови, щоб жодна людина, яка віддала своє життя, не була забута, і щоб її прізвище було внесено до списку Героїв України.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Міністерства охорони здоров’я, кількість загиблих під час масових акцій протесту в Україні зросла до 102 осіб.