Найнепублічніший український мільйонер висловився про події в Криму

Про це заявив засновник найбільшого сільськогосподарського підприємства «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський.

"Застосовується класична і давно перевірена рейдерськими захопленнями підприємств схема: в кінці робочого тижня або у вихідний день на території з'являються озброєні люди, блокують охорону або видаляють її з території, заводять свого директора і оголошують його керівником.

При цьому свої незаконні дії «підтверджують» з допомогою якогось сумнівного документа або такого ж судового рішення і супроводжують потужної піар-акцією «ми хороші, все буде добре, а з нами ще краще».

Те ж саме відбувається в Криму на наших з вами очах: посадили в крісло проросійського мера Севастополя, під дулами автоматів «обрали» головою уряду автономії українофоба Аксьонова, до речі, в підтримку якого на останніх виборах до кримського парламенту проголосувало лише 4% населення півострова, заблокували українських військових, наповнили півострів величезною кількістю своїх озброєних людей, зараз готують завідомо липовий референдум і все це супроводжується найбільш розгнузданої за весь пострадянський час антиукраїнської, брудної, брехливої і ворожою пропагандою", - йдеться в заяві.

"Ставитися до неї треба як до зброї, як до інформаційної агресії, цілеспрямованому залякування та дезінформації", - пише Вадатурський.

Бізнесмен називає президента РФ Володимира Путіна обманщиком за його публічні заперечення присутності російських загарбників на території України.

"Ми бачимо, як бреше глава РФ, публічно заперечуючи перебування російських військ на території Криму, а значить - на суверенній території України.

Ми бачимо, як він бреше громадянам Росії, як він бреше всьому світу, а значить - і українцям.

Так чи можемо ми очікувати від керівництва Кремля чесних вчинків і рішень по відношенню до кримчан і жителів інших регіонів України?", - заявив він.

Вадатурський закликає не реагувати на сеператистские заяви і не піддаватися на провокації.

"Той, хто закликає до розколу країни - ворог. За всіма законами - державним, і людським. Ми всі не повинні піддаватися на їхні провокації, не повинні ходити на їхні мітинги і переказувати їх дурості. Бажати зла своїй країні, хотіти розколу і приєднання до іншої держави, може тільки той, що нічого не зробив, нічого не створив на своїй землі. Це люди з психологією утриманців, яким нема чим дорожити. За їх криком немає нічого, окрім прагнення до руйнування, до невмотивованої агресії, до заперечення будь-якого інакомислення!", - говориться заяві.

"Я не знаю, чим керуються ті, хто чомусь позначив себе гвардійськими стрічками і відкрито виступає за розвал України, там в основі - дурість, недалекоглядність або меркантильний, грошовий інтерес. Як ви знаєте, у компанії «НІБУЛОН» є філіали в 12 областях, і я знаю, що відбувається на кордоні з Росією.

Знаю, як на території Росії, в прикордонних населених пунктах провокатори вербують людей для «політичного туризму» - в нашу країну, на мітинги, щоб кричати, битися і вивішувати чужі прапори.

Одні і ті ж люди, багатотисячні гастролери кочують по різних областях, заробляючи на нашій крові.

Чужі люди їдуть до нас за гроші розгойдувати і руйнувати наш спільний дім, а тут, у нас, знаходяться їхні ідейні або безідейні посібники, які прагнуть перекреслити наше майбутнє.

Цих людей, які пособничают агресорам, породила попередня злочинна влада, яка зараз використовує цих поплічників, щоб повернутися", - йдеться в заяві.

Повний текст заяви