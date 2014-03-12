МЗС Німеччини: якщо Крим увійде до складу РФ, Європа повинна буде відреагувати
Європа не прагне до конфронтації з Росією, однак повинна буде відреагувати, якщо Крим буде приєднаний до РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер, передає ИТАР-ТАСС.
"Ми, як члени Європейського союзу, всі разом заявляємо, що вихід Криму зі складу України став би неприйнятним, з точки зору міжнародного права, і вимагав би реакції", - заявив Штайнмайер.
Читайте такожРеферендум в Криму є незаконним - Голова ОБСЄ
Глава німецької дипломатії за підсумками зустрічей з керівництвом Естонії, Латвії та Литви, підкреслив, що європейські держави будуть працювати над пошуком дипломатичних можливостей врегулювання конфлікту в Україні "стільки, скільки буде потрібно".
При цьому, якщо жителі Криму за підсумками референдуму все ж вирішать увійти до складу Росії, то "Європа, зрозуміло, повинна буде відреагувати". "Як ми це зробимо і яким способом, буде обговорюватися зі всією увагою та відповідальністю в колі європейських міністрів закордонних справ", - сказав Штайнмаєр.