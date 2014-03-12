Російські окупанти замінували та обтягнули колючим дротом "кордон" у Херсонській області

При цьому кордон встановлюють на херсонській землі. Більше того, електрика на КПП загарбників також іде з Херсонської області і платить за неї МВС, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Журналістам не дають подивитися як облаштовуються окупанти – людина з автоматом дала знак, що журналістам треба негайно забиратися геть.

Читайте такожРосія продовжує стягувати війська і техніку в Крим За деякими даними, бійці у зеленій формі зайняли готель тепер уже колишнього голови Генічеської райдержадміністрації. Водночас, у відповідь підсилили українську армію і прикордонники. Вони облаштували свій контрольно-пропускний пункт у самому Чонгарі. Як передає кореспондент ТСН, село тепер вже не на нічийній смузі, а вантажівки з російськими військовими сюди більше не заїжджають.