Україна не починатиме військову операцію в Криму - Турчинов

Про це заявив в.о. Президента України Олександр Турчинов в інтерв'ю Agence France-Presse.

"Ми не можемо починати військову операцію в Криму, тому що тим самим ми поставимо під удар східний кордон і Україна залишиться беззахисною", - сказав він.

Читайте такожВерховній Раді Криму висунули ультиматумТакож він повідомив, що вважає кримський референдум заздалегідь сфальсифікованим.

"Те, що вони називають референдумом, відбуватиметься не в Криму, а в кремлівських кабінетах", - заявив в.о. Президента агентству.