Україна не починатиме військову операцію в Криму - Турчинов

07:39, 12 березня 2014
Політика
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Україна не намагатиметься силою зупинити російську окупацію Криму, щоб не підставляти під удар свої східні кордони.

Турчинов відмовився ввести війська до Криму / REUTERS

Про це заявив в.о. Президента України Олександр Турчинов в інтерв'ю Agence France-Presse.

"Ми не можемо починати військову операцію в Криму, тому що тим самим ми поставимо під удар східний кордон і Україна залишиться беззахисною", - сказав він.

Читайте такожВерховній Раді Криму висунули ультиматумТакож він повідомив, що вважає кримський референдум заздалегідь сфальсифікованим.

"Те, що вони називають референдумом, відбуватиметься не в Криму, а в кремлівських кабінетах", - заявив в.о. Президента агентству. 

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