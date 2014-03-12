Україна не починатиме військову операцію в Криму - Турчинов
07:39, 12 березня 2014Політика
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Україна не намагатиметься силою зупинити російську окупацію Криму, щоб не підставляти під удар свої східні кордони.
Турчинов відмовився ввести війська до Криму / REUTERS
Про це заявив в.о. Президента України Олександр Турчинов в інтерв'ю Agence France-Presse.
"Ми не можемо починати військову операцію в Криму, тому що тим самим ми поставимо під удар східний кордон і Україна залишиться беззахисною", - сказав він.
Читайте такожВерховній Раді Криму висунули ультиматумТакож він повідомив, що вважає кримський референдум заздалегідь сфальсифікованим.
"Те, що вони називають референдумом, відбуватиметься не в Криму, а в кремлівських кабінетах", - заявив в.о. Президента агентству.
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