Суд у Москві заочно заарештував Яроша

Про це повідомляє агентство РАПСІ із залу суду.

Яроша звинувачували в закликах до екстремістської діяльності на території Росії. Під закликами російський суд мав на увазі звернення лідера Правого сектору Дмитра Яроша до чеченського терориста Доку Умарову, що з'явилося на сторінці Правого сектору ВКонтакте незабаром після початку російської інтервенції в Криму.

Читайте також"Правий сектор" не звертався по допомогу до терориста Доку Умарова - речник"Справу було порушено за частиною 2 статті 205.2 КК РФ і частини 2 статті 280 КК РФ. Вина його підтверджується роздруківками з сайту соцмережі", - сказано в повідомленні агентства.

Також російське слідство не змогло встановити точної дати появи призову. Однак після нетривалих слухань суд постановив задовольнити клопотання і заарештувати лідера "Правого сектора".

Як відомо, повідомлення з нібито закликом Яроша до Доку Умарова було одразу видалено зі сторінки ПС Вконтакте, а спікер організації заявив, що заклик з'явився після того, як був зламаний акаунт одного з адміністраторів сторінки.