На Херсонщині співробітники СБУ затримали російську розвідувальну групу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, метою цієї розвідгрупи було вивчення оперативної обстановки, отримання даних про передислокацію та ступінь готовності підрозділів Збройних сил України на території Херсонської області.

Групою іноземців проводилась розвідка стосовно 3-го зенітно-ракетного дивізіону (м. Каховка), 208-ї зенітно-ракетної бригади, підрозділу 79-ї автомобільної бригади.

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Ватажком групи є громадянин Російської Федерації, офіцер військової розвідки ЗС РФ, 1981 р.н., уродженець Рязанської області.

Затриманий незаконно використовував паспорт громадянина України на ім’я Арбузова Євгена Сергійовича, 1986 р.н.

У своєму поясненні після затримання він визнав, що збирав інформацію розвідувального характеру: координати знаходження блокпостів прикордонних військ, розташування частин підрозділів Збройних сил України.

Служба безпеки України розслідує цей факт у встановленому законодавством України порядку та поінформувала МЗС України відповідно до українсько-російської Консульської конвенції.