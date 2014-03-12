Ярош формує новий підрозділ "Правого сектору" на Сході України
12:28, 12 березня 2014Політика
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Лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош створює "Правий сектор"- Схід.
Ярош формує новий підрозділ "Правого сектору" на Сході України/ Фото : Українська правда
"Сформувати “Правий сектор”-Схід, який складається з 4 (чотирьох) областей: Харківської, Донецької, Полтавської, Луганської. Керівником силового блоку “Правого сектора”-Схід призначається Андрій Білецький, Політичним керівником - Ілля Ківа", - йдеться у повідомленні Яроша на сторінці "правого сектору" у Facebook.
Окрім того, Ярош створив штаб “Правого сектора”-Схід для координації діяльності осередків. Всі осередки на території “Правого сектора”-Схід підпорядковуються цьому штабу.
Групи, які бажають приєднатися до “Правого сектора”- Сход, повинні зв’язатися зі штабом “Правого сектора” на Сході.
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