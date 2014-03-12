Ярош формує новий підрозділ "Правого сектору" на Сході України

"Сформувати “Правий сектор”-Схід, який складається з 4 (чотирьох) областей: Харківської, Донецької, Полтавської, Луганської. Керівником силового блоку “Правого сектора”-Схід призначається Андрій Білецький, Політичним керівником - Ілля Ківа", - йдеться у повідомленні Яроша на сторінці "правого сектору" у Facebook.

Окрім того, Ярош створив штаб “Правого сектора”-Схід для координації діяльності осередків. Всі осередки на території “Правого сектора”-Схід підпорядковуються цьому штабу.

Групи, які бажають приєднатися до “Правого сектора”- Сход, повинні зв’язатися зі штабом “Правого сектора” на Сході.