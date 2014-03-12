Україна має покласти край короткостроковим стратегіям - Томбінські

Україна має покласти край короткостроковим стратегіям.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні під час круглого столу заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінські.

За його словами, Україна повинна посилити власний суверенітет і краще використовувати власний потенціал.

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"Зараз ми бачимо, яким чином непідписання Угоди про асоціацію з ЄС вплинуло на український суверенітет. Це вартість бездіяльності, яка зараз очевидна. Це є вартість бездіяльності попереднього уряду та Президента України", - заявив дипломат.

Як сказав Томбінські, Європейський Союз має великий досвід того, як рятувати різні країни із кризових ситуацій.

При цьому він зазначив, що Україна є нормальною країною, яка має такі ж самі проблеми, з якими можна зіткнутись у різних кутках світу.

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"Потрібно шукати рішення, які є прийнятними, перевіреними і які дають результати в певних обставинах. Потрібно покласти кінець короткостроковим стратегіям, мікроменеджментовим проблемам. Україні не вистачало довготермінової перспективи, довготермінової стратегії", - переконаний Томбінські.

За його словами, Україна має потенціал, щоб робити внесок у світову економіку і не бути лише отримувачем міжнародної допомоги.