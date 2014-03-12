Турчинов упевнений в здатності українців захистити свою країну

Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Франс Прес», повідомляє прес-служба Верховної Ради.

«Ми захистимо свою державу, і Майдан довів, що українці вміють боротися за свої права», - сказав він.

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Турчинов наголосив, що Україна не піддаватиметься на провокації, які намагається вчинити Росія, «розігруючи у Криму відпрацьовані під час військових операцій сценарії в Абхазії та Осетії і провокуючи прямий військовий конфлікт, під час якого може постраждати цивільне населення».

«Але Україна буде діяти адекватно, захищаючи свою територію. Ми підтримуємо і не залишаємо наші військові частини та військових моряків, які гідно виконують свій обов'язок в Криму», - сказав Турчинов, наголосивши, що Збройні сили України приведені в повну бойову готовність.

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В Україні, за його словами, відбувається підготовка до часткової мобілізації до лав армії та Національної гвардії, рішення щодо створення якої повинна найближчим часом прийняти Верховна Рада.

Стосовно питання переміщення українських військових територією України - це закрита інформація, яка є державною таємницею, зазначив Турчинов.

Він наголосив, що Україна - цілісна та неподільна держава, про що «чітко написано в її Конституції».

Турчинов висловив сподівання на підтримку західних партнерів та гарантів територіальної цілісності України, відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року.