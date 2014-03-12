В Одесі генеральне консульство РФ закидали локшиною

В Одесі активісти розвісили на огорожі Генерального консульства РФ в Одесі облиту кетчупом локшину, як символ поширення неправдивої інформації російськими ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 активістів місцевого Євромайдану прийшли до будівлі Генконсульства, розташованого на Гагарінському плато.

На металевій огорожі консульства учасники акції повісили великий плакат. На ньому зображені колишній президент України Віктор Янукович і президент РФ Володимир Путін, обидва – у військовій формі, яку носили фашисти за часів Другої світової війни, в обох намальована кров на руках і губах. Вони зображені на фоні кількох куп локшини, а над ними напис – «Локшина по-путінськи. Ситі по горло». Також учасники акції розвісили на огорожі довгу локшину, й залили її кетчупом.

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Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», «локшина означає обман, кетчуп – кров». «Ми хотіли передати в Генконсульство листа, але до нас ніхто не вийшов», - сказали в прес-службі.

У листі, наданому прес-службою, йдеться: «Ми, одесити, сьогодні дуже хотіли з вами пообідати. А ви нас у черговий раз не пустили. А адже ми із миром до вас приходимо ось уже в котрий раз – і без «зелених чоловічків»! Ми спеціально сьогодні принесли вам локшину – не ту, яку ви вішаєте на вуха своїм громадянам і всім російськомовним, - ось уже скоро чотири місяці поспіль. А справжню. Смачну. Готову. Вже з кетчупом».

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У листі також сказано: «Шановні росіяни! Досить лити на нас бруд – що ми «бандерівці» й «фашисти», що грабуємо людей на вулицях, а наші кращі хлопці вчилися тримати палиці в західних спецшколах. Цьому ніхто не вірить ні в Європі, ні в країнах СНД, ні в світі. Лише неосвічені й малоінтелектуальні люди можуть повірити в цю маячню, яку ви несете в своїх численних ЗМІ. Тиждень тому ви заявили, що Путін перервав дипломатичні відносини з Україною. Що ж тоді в нас в Одесі на Гагарінському плато й досі робить Генеральне консульство Російської Федерації? Панове, йдіть геть із нашої землі!... Так, це наша країна, ми тут народилися й виросли, й захищатимемо Україну до кінця. Так, ми вважаємо росіян окупантами. Забирайтесь по-хорошому, беріть свою локшину».

У цей же час біля консульства перебували близько 10 немолодих жінок, які скаржилися, що через мітингувальніків не можуть потрапити в Генконсульство. Вони називали різні причини свого приходу, приміром, поїздка до сина.

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У прес-службі Євромайдану вважають, що ці жінки є представницями проросійських організацій, які спеціально організували прихід жінок до початку акції Євромайдану, яка анонсувалася заздалегідь.

«Ми не здивуємося, якщо сьогодні-завтра деякі телеканали покажуть, які ми не культурні й через нас бідні жінки не можуть виїхати до Москви. У нас дуже складна ситуація. Приміром, сьогодні ми пішли в мерію, щоб передати листа з проханням про виділення приміщення для роботи Народної ради. З аналогічним зверненням пішли на вулицю Ланжеронівську – в управління молодіжної політики міськради. І там зіткнулися з людьми, які говорять із характерним російським акцентом», - розповіли в прес-службі.

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Там також додали, що один із «росіян, який носив сонцезахисні окуляри, називав їх «майданутими», сів у білий джип з російськими держномерами й поїхав». «Ми вже звернулися до міліції й СБУ з відповідними заявами. Відбувається щось дивне…», - повідомляють у прес-службі.