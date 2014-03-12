Парубій розповів, у яких регіонах планували "кримський сценарій"

Секретар Ради національної безпеки та оброни Андрій Парубій стверджує, що у південно-східних областях Україні планувався "дзеркальний сценарій" подій у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Тобто, спочатку захоплення адміністративних будівель із залученням озброєних людей, а потім вимога проведення референдуму про відділення від території України", - сказав Парубій.

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Він наголосив, що ці плани завдяки силовим, правоохоронним органам, а також місцевій владі, були зруйноваі.

За словами Парубія, правоохоронні органи частково затримали надіслані до України диверсійні групи.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК, депутата ВР Криму, лідера партії «Русское единство» Аксьонова.

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4 березня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Верховної Ради Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Ради міністрів АР Крим, а також організації і проведення місцевого референдуму з питань вдосконалення статусу і повноважень автономії.

Парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії і виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

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Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

7 березня суд зупинив дію рішення Верховної Ради АР Крим про проведення всекримського референдуму.

Також у Криму на сьогодні відключили майже всі українські телеканали і замінили їх на російські.