У Сімферополі В день референдуму виступлять Малежик, «Земляни» і Віка Циганова

Про це повідомляє прес-центр міської ради Сімферополя.

Гуляння почнуться ще в суботу, 15 березня. На головній площі міста з 12.00 до 15.00 виступатимуть хор Московського Сретенського монастиря, артисти Державного театру танцю Республіки Татарстан, ансамбль пісні та танцю Чорноморського флоту Росії, а також групи «Голубые береты» і «Земляне».

16 березня, з 12.00 до 18.00 – у центрі міста пройде ярмарок сувенірної продукції майстрів народної творчості. О 20.00 почнеться концерт.

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Під час його проведення оголосять попередні підсумки голосування на всекримському референдумі. На гостей свята чекають солодкі пригощання, жарти й веселощі, повідомляє прес-центр міськради.

Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня ухвалив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України й світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.