Кореспондент і оператор ТСН зникли в Абхазії

Кореспондентка ТСН Наталка Пісня та оператор Сергій Кисельов перебували в Абхазії. Під час поїздки вони зупинилися в місцевому готелі.

За останньою інформацією, яку повідомила Наталка Пісня керівництву каналу, адміністрація готелю попросила журналістів нікуди не відлучатися, мовляв, з ними хочуть поговорити працівники місцевих структур служби безпеки. Після цього знімальну групу «1+1» повезли на допит в невідомому напрямку. Це остання інформація, яка надходила від журналістів ТСН.

На даний момент з ними немає зв’язку.

Канал «1+1» глибоко стурбований ситуацією з незаконним утриманням українських журналістів і звертається до влади Росії та Абхазії з вимогою прояснити ситуацію, що склалася.

Нагадуємо, що раніше кореспондентку ТСН Ганну Боку російська влада не впустила на територію Осетії.