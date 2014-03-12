Кореспондент і оператор ТСН зникли в Абхазії

22:35, 12 березня 2014
Політика
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Сьогодні, 12 березня, пропав зв'язок з знімальною групою «1+1». Зараз є всі підстави вважати, що журналістів «1+1» викрали. 

Наталка Писня / Фото: facebook.com

Кореспондентка ТСН Наталка Пісня та оператор Сергій Кисельов перебували в Абхазії. Під час поїздки вони зупинилися в місцевому готелі.

За останньою інформацією, яку повідомила Наталка Пісня керівництву каналу, адміністрація готелю попросила журналістів нікуди не відлучатися, мовляв, з ними хочуть поговорити працівники місцевих структур служби безпеки. Після цього знімальну групу «1+1» повезли на допит в невідомому напрямку. Це остання інформація, яка надходила від журналістів ТСН.

На даний момент з ними немає зв’язку.

Канал «1+1» глибоко стурбований ситуацією з незаконним утриманням українських журналістів і звертається до влади Росії та Абхазії з вимогою прояснити ситуацію, що склалася.

Нагадуємо, що раніше кореспондентку ТСН Ганну Боку російська влада не впустила на територію Осетії.

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