ОБСЄ: є докази, що межі Криму блокують російські війська



Члени місії заявили, що під час цих спроб в’їхати до Криму озброєні люди погрожували їм застосувати зброю.

Учора в ОБСЄ повідомили, що країни-члени відгукнулися на друге прохання України і надають своїх представників для продовження місії неозброєних військових спостерігачів в Україні. Тепер ця місія має працювати на півдні і на сході України.