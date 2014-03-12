ОБСЄ: є докази, що межі Криму блокують російські війська
23:26, 12 березня 2014Політика
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Багатонаціональна місія спостерігачів в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі заявила сьогодні, що під час трьох невдалих спроб потрапити до Криму попередніми днями зібрала достатньо доказів, які свідчать про те, що на блок-постах на адміністративних межах Криму перебувають російські війська.
ОБСЄ: є докази, що межі Криму блокують російські війська / REUTERS
Члени місії заявили, що під час цих спроб в’їхати до Криму озброєні люди погрожували їм застосувати зброю.
Учора в ОБСЄ повідомили, що країни-члени відгукнулися на друге прохання України і надають своїх представників для продовження місії неозброєних військових спостерігачів в Україні. Тепер ця місія має працювати на півдні і на сході України.
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