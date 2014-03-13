Після кількагодинного допиту знімальну групу «1+1» депортували з Абхазії
00:35, 13 березня 2014Політика
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Кореспондентку ТСН Наталку Пісню та оператора Сергія Кисельова, після кількагодинного допиту депортували з Абхазії.
Після кількагодинного допиту знімальну групу «1+1» депортували з Абхазії / Фото: facebook.com
На даний момент, вони знаходяться на території Російської Федерації і в найближчий час виїдуть в Україну.
Як повідомляли раніше, кореспондентка ТСН Наталка Пісня та оператор Сергій Кисельов перебували в Абхазії. Під час поїздки, знімальну групу «1+1» повезли на допит в невідомому напрямку й довгий час з ними не було зв’язку.
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Також нагадуємо, що раніше кореспондентку ТСН Ганну Боку російська влада не впустила на територію Осетії
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