Після кількагодинного допиту знімальну групу «1+1» депортували з Абхазії

00:35, 13 березня 2014
Політика
0 0

Кореспондентку ТСН Наталку Пісню та оператора Сергія Кисельова, після кількагодинного допиту депортували з Абхазії. 

Наталка Писня / Фото: facebook.com

На даний момент, вони знаходяться на території Російської Федерації і в найближчий час виїдуть в Україну.

Як повідомляли раніше, кореспондентка ТСН Наталка Пісня та оператор Сергій Кисельов перебували в Абхазії. Під час поїздки, знімальну групу «1+1» повезли на допит в невідомому напрямку й довгий час з ними не було зв’язку.

Читайте такожКореспондент і оператор ТСН зникли в Абхазії

Також нагадуємо, що раніше кореспондентку ТСН Ганну Боку російська влада не впустила на територію Осетії

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter