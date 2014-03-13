Невідомі озброєні люди захопили банк в центрі Києва

2.20 Молодики озброєні кийками, ножами, також помічений один автомат.

За словами очевидців замість дверей вхід до банку був закритий листами фанери.

На місці події перебуває 2 наряди міліції озброєні автоматами Калашникова. Правоохоронці перекрили вулицю Московську і поки що спостерігають.

Як повідомив УНІАН очевидець, у вікна видно як у приміщенні бігають люди, які щось шукають.

2.38 Як повідомили правоохоронці, невідомі зараз пиляють вхід у сховище. За інформацією джерел у сховищі є значна сума грошей. Охорона банку заблокована на третьому поверсі будівлі. Під конролем людей у масках опинилися два поверхи.

2.49 Загарбники випустили одного з охоронців. Він розповів, що банда добре огранізована і озброєна пістолетами і автоматами. Охоронців роззброїли і закрили в окремому приміщенні. Охоронець підтвердив, що невідомі намагаються проникнути у сховище.

3.10 До правоохоронців біля відділення банку прибуло підкріплення - бійці "Титану".

Невідомі в масках випустили решту охоронців - 5 осіб.

Останній зі звільнених з будівлі розповів, що перед тим як випустити, до нього підійшов чоловік в балаклаві і сказав, що вони не збираються грабувати банк, а лиш взяли його під охорону. Крім того, невідомий повідомив охоронцеві, що зброю, відібрану в охорони вони беруть під опис і повернуть в процесі переговорів. З ким і про що вестимуться переговори, молодик не повідомив.

Тим часом, і в Самообороні Майдану і в Правому секторі заперечують причетність своїх людей до захоплення банку.

Телефони Авакова, Наливайченка та інших керівників силових структур не відповідають.

3.58 Відбулися переговори представників Самооборони Майдану і чоловіків у масках. За результатами переговорів загарбники погодилися здатися і звільнити банк. До входу у будівлю підігнали автобус, який має їх забрати.

4.19 Невідомі, що захопили банк, здали зброю, відібрану в охорони і один автомат Калашникова. До будівлі під'їхало 10 бійців спецпідрозділу "Альфа". Для виходу загарбників організовано коридор, однак люди з масках не поспішають виходити. Наразі переговори з ними веде один з правоохоронців.

5.06 Молодиків почали виводити з банку. Усі спортивної статури в масках, декотрі в камуфляжі. Розмовляють з російським акцентом. На виході їх обшукують і забирають зброю. Вилучено не менше чотирьох автоматів Калашникова.

Український Бізнес Банк (раніше АБ "Донеччина") відомий тим, що з 2003 року головою правління, президентом, а потім радником у ньому був колишній голова НБУ, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.