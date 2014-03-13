Заради України США хочуть реформувати МВФ

Комітет з міжнародних відносин сенату конгресу США співвідношенням голосів 14:3 схвалив 12 березня законопроект про санкції проти деяких українців і росіян, реформу Міжнародного валютного фонду (МВФ), допомоги і кредитні гарантії Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Акт 2014 року про суверенітет, територіальну цілісність, демократію та економічну стабільність України включає в себе наступні положення:

1. Надаються гарантії по позиці Україні в обсязі $1 млрд., відповідно до недавніх заяв адміністрації президента США Барака Обами, а також нещодавно прийнятому палатою представників законопроекту.

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2. Адміністрація Обами наділяється функціями сприяння українській владі у виявленні, блокуванні та поверненні активів, пов'язаних з діями корупційного характеру, вчиненими відстороненим Верховною Радою Президентом України Віктором Януковичем, членами його сім'ї та іншими колишніми і нинішніми українськими урядовцями.

3. Надаються $50 млн. на допомогу демократії, державному управлінню та розвитку громадянського суспільства, а також $100 млн. в рамках розширеної співпраці у сфері безпеки для України та інших країн Центральної та Східної Європи.

4. Вводяться додаткові санкції, що доповнюють недавнє розпорядження президента Обами, проти українців і росіян, відповідальних за насильство і серйозні порушення прав людини щодо антиурядових демонстрантів, а також санкції проти осіб, відповідальних за підрив миру, безпеки, стабільності, суверенітету або територіальної цілісності України, в тому числі за допомогою економічного примусу.

5. Вводяться санкції проти російських чиновників і пов'язаних з ними осіб, замішаних або відповідальних за корупцію у великому масштабі в Україні, у вигляді заморожування активів та відкликання віз.

6. Визнається необхідність реформи участі Сполучених Штатів у МВФ, яка дозволить США отримати значну підтримку з боку МВФ для України сьогодні, а також під час подібних криз у майбутньому.

Для набуття чинності цей законопроект повинен пройти розгляд повним складом сенату, а також схвалення в палаті представників конгресу, де положення про реформу МВФ, ймовірно, зустрінуть жорстку протидію з боку деяких представників Республіканської партії.

Автор законопроекту — сенатор-демократ Роберт Менендес від Нью-Джерсі, голова сенатського комітету з міжнародних справ, заявив: "Україна стоїть перед страшною загрозою своєму власному існуванню, і в годину потреби ми підтримуємо український народ і його вибір своєї долі без втручання Росії".

Щодо агресивної зовнішньої політики російського керівництва і планів Кремля загарбати Крим Мендес зазначив: "Президент Путін прорахувався, вирішивши зіграти в російську рулетку з міжнародним співтовариством, але ми не закриємо очі на подію і ніколи не визнаємо таке порушення міжнародного права".