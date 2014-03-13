Більдта здивували слова Путіна про "не зовсім законну" незалежність України
02:46, 13 березня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт здивований заявою президента РФ Володимира Путіна про "не зовсім законний" вихід України з СРСР
Більдта здивували слова Путіна про "не зовсім законну" незалежність України / uk.wikipedia.org
"Звучить так, що Кремль ставить під сумнів законність Біловезької Угоди про розпад Радянського Союзу. Якщо це вірно, то, воістину, дивовижно", - написав він у своєму "Твітері".
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