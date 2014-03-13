Більдта здивували слова Путіна про "не зовсім законну" незалежність України

"Звучить так, що Кремль ставить під сумнів законність Біловезької Угоди про розпад Радянського Союзу. Якщо це вірно, то, воістину, дивовижно", - написав він у своєму "Твітері".

Читайте такожПутін заявив Джемілєву, що Україна вийшла з СРСР не зовсім законно

Як повідомляв УНІАН,12 березня Путін заявив у розмові з народним депутатом України, колишнім керівником Меджлісу кримських татар Мустафою Джемілєвим, що Україна вийшла з СРСР не зовсім законно.