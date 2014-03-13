Турчинов: Крим був, є і буде невід'ємною частиною України

Про це повідомляє прес-служба ВР.

У своєму зверненні Олександр Турчинов, зокрема, заявив:

"На перешкоді руху України у майбутнє постала російська військова агресія в Автономній Республіці Крим. Ззовні розгортається руйнівний сценарій порушення територіальної цілісності Української держави.

Критичної гостроти набув зухвалий військово-політичний тиск проти України на Кримському півострові. Особовому складу Збройних Сил України в Криму випало непросте випробування першими протистояти неприхованим військовим спробам анексії української території.

Своєю вірністю Військовій присязі та витримкою ви вже перемогли у цьому протистоянні. Збройні Сили України в Криму зірвали плани агресора, стримуючи відверті провокації на межі можливого вибуху, та забезпечуючи передумови для врегулювання конфлікту і збереження цілісності країни.

Україна пишається захисниками своєї Вітчизни!

Від імені українського народу запевняю, що ваші зусилля не марні, Крим був, є і буде невід'ємною частиною Української держави.

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Ваш високий патріотизм та відданість військовій присязі будуть належним чином оцінені українським народом. Військовослужбовці, які гідно несуть службу на території Кримської автономії та Севастополя, заслуговують на статус "учасників бойових дій". Керівництво української держави дбатиме про соціальне та додаткове пільгове забезпечення військовослужбовців та їх родин у повному обсязі, включаючи надання гідного житла, освітніх можливостей для дітей, відповідних пенсій, інших соціальних привілеїв. Виконуючи свій конституційний обов'язок із захисту та оборони держави, ви маєте завжди пам’ятати, що Батьківщина та весь український народ завжди разом з вами.

Слава Україні та її Збройним Силам!"