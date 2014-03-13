У Сімферополі після антивоєнного мітингу зник активіст

Як повідомила група "Крим-SOS" на своїй сторінці у соцмережі Facebook, 28-річний Михайло Вдовченко зник 11 березня після 15:00. Він йшов домому з центру Сімферополя після мітингу.

"В останній розмові (близько 15 годин дня), сказав, що з боку ж/д вокзалу йде додому через центр, імовірно район парку Шевченка - Куйбишевського кільця, можливо набережна р. Салгир. Додому так і не повернувся", - йдеться у повідомленні.

"Я корінний Кримчанин і патріот України, перебуваю зараз у Сімферополі. Я заявляю: на жаль, в Криму сьогодні страшно бути Українцем, страшно проявляти свою громадянську позицію. Я ношу на грудях стрічки кольорів прапора моєї країни - України: жовтий і синій. До мене підходять перехожі і кажуть, щоб я зняв, тому що це небезпечно...Я не хочу боятися бути Українцем в Україні", - написав Михайло у Facebok незадовго досвого зникнення.

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Нагадаємо, 9 березня у Сімферополі зник керівник "Євромайдан-Крим" Андрій Щекун.