Яценюк сьогодні виступить на засіданні Ради безпеки ООН

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій і зв'язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Раніше Яценюк вже виступив на засіданні Атлантичної Ради, у рамках якої глава уряду України звернув увагу присутніх на драматичні часи, які переживає наша країна.

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«Те, що відбувається, було абсолютно непередбачуваним і неприйнятним для світу. Без якихось причин країна - наш партнер у минулому – і я упевнений, що вона ще буде партнером в майбутньому – розпочала вторгнення в Україну, незалежну і суверенну державу», - цитує прем'єр-міністра Департамент Секретаріату КМУ.

Як підкреслили у Кабміні, Яценюк висловив упевненість, що військову кризу ще можна розв’язати дипломатичними і політичними механізмами, хоча з часом шанси на таке рішення стають все меншими. «Але можливості є», - запевнив очільник українського уряду.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з візитом у США, в рамках якого він вже провів низку зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, зустріч з президентом США Бараком Обамою, під час якої Яценюк заявив, що України була і залишається частиною Західного світу.