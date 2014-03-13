Російська армія відпрацьовує "завдання на незнайомій місцевості і неперевірених полігонах"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони Росії, відповідно до плану бойової підготовки військові частини і підрозділи Збройних сил РФ нарощують інтенсивність польових занять на полігонах в Ростовській, Білгородській, Тамбовській і Курській областях.

"Основна мета заходів, що проводяться, - всебічна перевірка злагодженості підрозділів з подальшим виконанням навчально-бойових завдань на незнайомій місцевості і неперевірених полігонах", - зазначається в повідомленні.

Польові виходи підрозділів пройдуть в два етапи.

Читайте такожУ Криму перебувають майже 19 тисяч російських військових - МЗСПід час першого етапу командири і особовий склад мотострілкових, артилерійських і танкових підрозділів отримають досвід під час здійснення маршів з пунктів постійної дислокації комбінованим способом: своїм ходом, залізничним і авіаційним транспортом, у призначені райони з подальшим розгортанням на незнайомій місцевості. Будуть відпрацьовані питання взаємодії з представниками Російської залізниці і завантаження техніки на залізничні платформи.

Також на даному етапі польових виходів заплановано виконання комплексу практичних занять, під час яких військовослужбовці у складі своїх штатних підрозділів відпрацюють нормативи водіння військової і спеціальної техніки по незнайомій місцевості, ведення розвідки маршрутів руху, інженерної розвідки, фортифікаційного обладнання позицій і тактико-спеціальної підготовки. Особлива увага під час проведенні планових заходів приділятиметься таємності пересування підрозділів і маскуванню в районах зосередження і виконання навчальних завдань.

На даний час командири підрозділів відпрацьовують методику організації різних видів бою, управління підрозділами і вогнем під час виконання поставлених бойових завдань, навчаючись діяти нешаблонно, одурюючи супротивника і досягаючи раптовості. При цьому для проведення занять створюється складна, наближена до бойової тактична обстановка з імітацією дій умовного супротивника, наголошується у повідомленні.

На завершальному етапі польових занять військовослужбовці відпрацюють на полігонах комплекс практичних вправ з бойового злагодженості підрозділів, вогняної підготовки з бойовою стрільбою, а також з уміння командирів підрозділів керувати вогнем артилерії.

Окрім цього, одночасно 1,5 тис. військовослужбовців десантуються на полігон в Ростовській області в рамках навчань Повітряно-десантних військ.