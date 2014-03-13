Низка українських кур'єрських служб припинили доставку товарів до Криму

«У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в країні, вантаж для відправлення у напрямках АР Крим тимчасово не приймається», - відзначає компанія «Автолюкс».

Така сама інформація вказана на сайті «Нової пошти».

«Тимчасово припинено доставку відправлень на Кримський півострів у зв'язку з складною ситуацією в регіоні», - сказано в повідомленні.

При цьому на сайті кур'єрської служби «Делівері» сказано, що всі раніше прийняті до відправлення вантажі будуть доставлені у місця прибуття, як тільки поновиться вільний в'їзд вантажного транспорту до АР Крим.Читайте такожУ Криму заблокували депозити й обмежили зняття готівки до 300 гривень

«Зараз автотранспорт з вантажами стоїть на кордоні АР Крим у пунктах пропуску Армянськ і Чонгар», - зазначається у повідомленні.

У свою чергу, прес-служба держпідприємства «Укрпошта» повідомила, що всі поштові відділення, розташовані на території АР Крим, працюють у звичайному режимі.

«Поштові відправлення надходять без затримок», - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.