Низка українських кур'єрських служб припинили доставку товарів до Криму
Найбільші українські кур'єрські служби припинили доставку товарів на територію Автономної Республіки Крим через нестабільну ситуації на півострові, повідомляється на офіційних сайтах «Нової пошти», «Автолюкс» і «Делівері».
«У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в країні, вантаж для відправлення у напрямках АР Крим тимчасово не приймається», - відзначає компанія «Автолюкс».
Така сама інформація вказана на сайті «Нової пошти».
«Тимчасово припинено доставку відправлень на Кримський півострів у зв'язку з складною ситуацією в регіоні», - сказано в повідомленні.
При цьому на сайті кур'єрської служби «Делівері» сказано, що всі раніше прийняті до відправлення вантажі будуть доставлені у місця прибуття, як тільки поновиться вільний в'їзд вантажного транспорту до АР Крим.Читайте такожУ Криму заблокували депозити й обмежили зняття готівки до 300 гривень
«Зараз автотранспорт з вантажами стоїть на кордоні АР Крим у пунктах пропуску Армянськ і Чонгар», - зазначається у повідомленні.
У свою чергу, прес-служба держпідприємства «Укрпошта» повідомила, що всі поштові відділення, розташовані на території АР Крим, працюють у звичайному режимі.
«Поштові відправлення надходять без затримок», - відзначила прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.
При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.