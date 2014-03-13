Кримські сепаратисти заявили права на "Артек"

Про це заявив в інтерв'ю РИА Новости голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов.

«Ну що ви, «Артек» ми їм (владі) не віддамо. Це наш символ. «Артек» - це бренд Союзу, для величезного числа людей, які жили в СРСР, «Артек», мабуть, сприймається навіть вище, ніж Крим», - сказав він.

Читайте такожАксьонов планує націоналізувати флот ВМС України та "Чорноморнафтогаз"«Артек» був створений в 1925 році і зараз в ньому розташовані 10 дитячих оздоровчих таборів на 208 гектарів, з яких 102 га - парки. Берегова лінія з дитячими пляжами простяглася на 7 кілометрів від гори Аю-Даг (Ведмідь-гора) до селища Гурзуф. МДЦ «Артек» присвоєно статус центру під егідою ЮНЕСКО. В одну зміну «Артек» приймає близько 3,6 тисячі дітей, а протягом року - понад 30 тисяч.

Також нелегітимна влада Криму заявила про намір націоналізувати Чорноморнафтогаз та всі відділення "банків-резидентів України".