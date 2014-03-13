В ОБСЄ досі не визначились, звідки беруться військові в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер.

Зокрема, за його словами, наразі в ОБСЄ відсутня спільна позиція щодо приналежності озброєних людей без розпізнавальних знаків.

Також посол додав, що для напрацювання спільної позиції потрібен час, і коли всі країни ОБСЄ дійдуть згоди стосовно цього питання, тоді і буде спільна позиція.

Читайте такожВ Бахчисараї російські війська грабують українську військову частинуКрім того, він додав, що на сьогодні у Відні триває обговорення можливості візиту моніторингової місії ОБСЄ до Криму. Він також зазначив, що Росія, як член ОБСЄ, ще не визначилася з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що інспектори ОБСЄ, які відвідують Україну, наголошують у своєму звіті на існуванні достатньої кількості свідчень про перебування на блок-постах при в'їзді до Криму російського військового персоналу.

За його словами, серед країн - учасниць ОБСЄ було поширено попередній звіт інспекторів ОБСЄ, які відвідують Україну згідно з положеннями Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки.

“Незважаючи на те, що інспекційну групу не було допущено на територію Криму, у висновках звіту наголошується на існуванні достатньої кількості свідчень про перебування на блок-постах при в'їзді до АРК російського військового персоналу”, - підкреслив Перебийніс.