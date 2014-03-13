Вісім американських сенаторів їдуть до Києва

Американський сенатор Джон Маккейн очолює групу з восьми сенаторів США, які мають прибути до Києва цими вихідними. Вони мають намір продемонструвати підтримку Україні в конфлікті з Росією, повідомляє Радіо Свобода.

Серед групи сенаторів – п’ять республіканців і троє демократів. Вони мають виїхати з Вашингтона сьогодні.

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Маккейн, відомий своєю критикою на адресу російського президента Володимира Путіна, востаннє відвідував Київ у грудні і виступав перед протестувальниками на Майдані.

Вчора сенатський комітет із закордонних справ схвалив законопроект, який дозволяє надання Україні позикових гарантій Сполучених Штатів на суму в 1 мільярд доларів, а також запровадження економічних санкцій і візових обмежень проти осіб, причетних до підриву безпеки і стабільності України – в першу чергу проти російських посадовців через вторгнення Росії до України. Документ ще має схвалити Сенат і Палата представників.