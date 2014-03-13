ОБСЄ направить на президентські вибори в Україну тисячу спостерігачів
За словами посла Швейцарії в Україні, 100 спостерігачів працюватимуть майже весь виборчий процес і прибудуть до України ближчим часом.
ОБСЄ направить на президентські вибори в Україну 1 тис. коротко- і довготермінових спостерігачів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер.
За його словами, 100 спостерігачів працюватимуть майже весь виборчий процес і прибудуть до України ближчим часом. Крім того, ОБСЄ направить ще 900 короткотермінових спостерігачів, які прибудуть до України у травні.
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Таким чином, за президентськими виборами спостерігатимуть близько тисячі спостерігачів ОБСЄ.
Посол зазначив, що це будуть представники різних країн ОБСЄ, парламентів цих країн, представники Ради Європи, а також делегації окремих країн.
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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Президента України відбудуться 25 травня 2014 року.