ОБСЄ направить на президентські вибори в Україну тисячу спостерігачів

ОБСЄ направить на президентські вибори в Україну 1 тис. коротко- і довготермінових спостерігачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер.

За його словами, 100 спостерігачів працюватимуть майже весь виборчий процес і прибудуть до України ближчим часом. Крім того, ОБСЄ направить ще 900 короткотермінових спостерігачів, які прибудуть до України у травні.

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Таким чином, за президентськими виборами спостерігатимуть близько тисячі спостерігачів ОБСЄ.

Посол зазначив, що це будуть представники різних країн ОБСЄ, парламентів цих країн, представники Ради Європи, а також делегації окремих країн.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Президента України відбудуться 25 травня 2014 року.