Перший візит Яценюка у якості прем'єр-міністра України в США
15:09, 13 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках свого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Президентом США Бараком Обамою.
Яценюк і Обама обговорили, як Росія порушує суверенітет України
Обама наголосив, що США з самого початку кризи вважають вторгнення Росії до Криму порушенням міжнародного права й міжнародних угод, учасницею яких є Росія, і порушенням територіальної цілісності і суверенітету України.
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