Загиблих у сутичках в Донецьку вже двоє

Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан у Фейсбуці. "Постраждалі в Донецьку. 2 підтверджені смерті. 1 під питанням - живий чи мертвий. 1 у важкому стані, оперують. 2 у вкрай важкому. Постраждало щонайменше 50 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, одна людина загинула при сутичках на площі Леніна в Донецьку. Чоловік, якому 22 роки, житель Донецька, помер в машині швидкої допомоги від ножового поранення. Всього звернулися до медиків на місці 17 осіб, з яких двом надана допомога на місці, вони відпущені додому, двоє доставлені в обласну травматологію, один - у міськлікарню No. 17, одинадцять - у нейрохірургію Калініна. Інформацію про трьох і більше загиблих медики не підтверджують.