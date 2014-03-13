Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода"

23:17, 13 березня 2014
Політика
0 0

Загиблий у Донецьку під час нападу проросійських активістів на мітинг за єдність України - активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський. 

Донецк, митинг, убитый / Sergei Grits

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав керівник обласної "Свободи" Ігор Славгородський. 

"Один із загиблих сьогодні в Донецьку свободівець Дмитро Чернявський", - написав він. 

Читайте такожУ Донецьку на антивоєнному мітингу сталася бійка, загинули дві людини, постраждали близько 50-ти. Всі подробиці

Довгий час Чернявський був прес-секретарем ДГО "Свобода". 

Як повідомили в співтоваристві Євромайдан в Фейсбук, кількість жертв сутичок в Донецьку зросла до двох осіб. Інформація про третю жертву уточнюється

© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter