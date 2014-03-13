Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода"
23:17, 13 березня 2014Політика
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Загиблий у Донецьку під час нападу проросійських активістів на мітинг за єдність України - активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський.
Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода" / Tony Grits
Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав керівник обласної "Свободи" Ігор Славгородський.
"Один із загиблих сьогодні в Донецьку свободівець Дмитро Чернявський", - написав він.
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Довгий час Чернявський був прес-секретарем ДГО "Свобода".
Як повідомили в співтоваристві Євромайдан в Фейсбук, кількість жертв сутичок в Донецьку зросла до двох осіб. Інформація про третю жертву уточнюється
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