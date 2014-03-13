Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода"

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав керівник обласної "Свободи" Ігор Славгородський.

"Один із загиблих сьогодні в Донецьку свободівець Дмитро Чернявський", - написав він.

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Довгий час Чернявський був прес-секретарем ДГО "Свобода".

Як повідомили в співтоваристві Євромайдан в Фейсбук, кількість жертв сутичок в Донецьку зросла до двох осіб. Інформація про третю жертву уточнюється