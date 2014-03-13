Штайнмаєр: Надії на дипломатичне вирішення кризи до референдуму в Криму майже нема

Про це заявив у четвер, 13 березня, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, плвідомляє Німецька Хвиля.

За його словами, "напевно, останньою спробою" буде зустріч глави російського МЗС Сергія Лаврова та держсекретаря США Джона Керрі, запланована на п'ятницю, 14 березня, в Лондоні.

"Але на фоні подій, які зараз відбуваються, не потрібно плекати великих надій, що до неділі ще трапиться щось вирішальне", - констатував Штайнмаєр.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини Штайнмаєр пояснив, що в ЄС уже розробляють економічні санкції проти Росії.

Якщо буде помітно, що російський інтерес простягається поза межі Криму, то знадобляться санкції третього рівня проти Росії, попередив німецький міністр.

Розділити позицію ЄС із цього питання не вдасться, зауважив він.

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Заяву про референдум у Криму зробив у четвер і міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг.

"Щоб досягти деескалації, серед іншого має бути скасований цей референдум, а також проведені міжнародні переговори", - сказав Хейг у Лондоні.

Він теж попередив Росію, що якщо криза триватиме, то можуть бути запроваджені заборони в´їзду та заблоковані банківські рахунки окремих осіб, передає dpa.