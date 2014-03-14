Гриценко: У Криму зникли три активісти Автомайдану

"Зв'язок з ними обірвалося в 23:00 вчора. Встигли повідомити: в Сімферополі на вул. Авіаційній за їх машиною - Toyota Camry АА4464АХ - гнались три джипа, лунали постріли ... Вранці четверга на виїзді з міста Севастополя за ними стежили з машини Xonda Accord СН2419АА", - написав Гриценко у Facebook.

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Система моніторингу через мобільний телефон показує, що вони (принаймні їх телефони) повинні бути на території нещодавно захопленого російськими солдатами військового комісаріату за адресою: Сімферополь, вул. Київська 152. Але охорона військкомату стверджує, що там нікого з активістів автомайдану немає.

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"На моє прохання, в місцевій міліції представником Меджлісу вночі зареєстровано відповідну заяву, результатів їх пошуку поки немає. Шукаємо та іншими доступними каналами", - написав Гриценко.