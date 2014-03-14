Україні не можна допустити референдуму в Криму, він «запустить спіраль насильства» - екс-радник Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив колишній радник Президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

Він вважає помилковим сподіватися на якийсь компроміс після референдуму, українській владі треба в ті 40 з невеликим годин, що залишилися, подумати, як не допустити проведення цього референдуму, оскільки він «запустить спіраль насильства».

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«Шляхом референдуму запускається війна, тому необхідно не допустити жахливу війну для наших двох народів, і не тільки», - підкреслив Ілларіонов.

Також він додав, що вже зараз необхідно ухвалити рішення про порятунок українських військовослужбовців у Криму, оскільки тепер вони перебувають в облозі, а після початку військових дій стануть фактично військовополоненими.

Кажучи про долю Криму у разі розгортання військових дій, Ілларіонов заявив, що півострів зіткнеться з етнічними чистками, в ході яких постраждають не лише татари й українці, яких просто знищуватимуть, як знищували грузин після анексії грузинських територій, але й етнічні росіяни, які живуть на півострові. Він пояснив це тим, що Крим перетвориться на військову базу, а для її функціонування не потрібне цивільне населення в кількості 2,5 мільйона осіб - людей, що проживають сьогодні в Криму.

Крім того, Ілларіонов застерігає українську владу від перекриття водопостачання і відключення електроенергії в Криму, оскільки це лише прискорить етнічні чистки.

Він пояснив, що, по-перше, від таких рішень у першу чергу постраждають жителі степових регіонів півострова - переважно татари й українці, а, по-друге, військовій базі не потрібно стільки ресурсів, зокрема води і електроенергії.

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Кажучи про спроби Росії поширити окупацію на південний схід України, Ілларіонов зазначив, що чим довше українська влада відкладає рішення про повне перекриття кордонів з Росією, тим вище в Україні вірогідність початку громадянської війни, яку можуть спровокувати так звані «туристи Путіна», які масово продовжують прибувати в Україну.

Коментуючи спроби дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт між Україною і Росією, Ілларіонов заявив, що скептично ставиться до того, що США і Євросоюз зможуть нормалізувати цю ситуацію.

«Питання захисту народу Україна вирішується не на переговорах у Вашингтоні і Європі, а тут, у Києві», - додав він.

Ілларіонов пояснив, що поки Україна не продемонструє готовність дати військову відсіч агресорові, країни НАТО, підписанти Будапештського меморандуму - США і Велика Британія - не надаватимуть військову допомогу Україні.

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Крім того, російський політик додав, що головним союзником в боротьбі з путінським режимом для України є російський народ.

«Зараз він ошуканий і забитий брехливими переконаннями, але Україна повинна пояснювати фальш і брехню російської влади», - сказав він.