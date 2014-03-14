Держводагентство нагадало Криму, звідки півострів отримує воду

Про це повідомив на прес-конференції голова Державного агентства водних ресурсів України Василь Сташук.

“Водозабезпеченість Криму у середньому утричі нижче, ніж водозабезпеченість у середньому по Україні. Виходячи з цього, саме Північно-Кримський канал є основним джерелом подачі водних ресурсів до АР Крим, - заявив Сташук. - За останні 56 років спостережень – 80-85% споживання води йде за рахунок Дніпра”.

Читайте такожУ Криму розробляють план дій на випадок відключення води чи електроенергіїЗа його словами, до подачі води з Північно-Кримського каналу прив'язано близько 250 тис. га землі на півострові, при цьому альтернативи дніпровській воді в Криму на сьогодні немає.

При цьому голова Держводагентства повідомив, що не розглядає можливості відключення водопостачання АРК, оскільки це обернеться катастрофою.

Сташук зазначив, що Північно-Кримський канал є сезонним, і забезпечує водопостачання півострова з березня до листопада. Цього року Держводагентство планує запустити канал 19 березня.

“Це планова дата, яка була обчислена нашими фахівцями, виходячи з кліматичних умов, вологості грунтів і, найголовніше, виходячи із заявок, які подали сільгоспвиробники і промислові підприємства”, - сказав Сташук.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Довідка УНІАН. Північно-Кримський канал був збудований у 1961-1971 роках, починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі, довжина каналу 402,6 км, максимальна пропускна спроможність 300 куб. м/с.