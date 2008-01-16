У Києві планується демонтувати 29 пам’ятників, з яких 18 - Леніну

У Києві заплановано демонтувати 29 пам’ятників, з яких 18 – Володимиру Леніну.

Як повідомляє радіо “Київ”, демонтаж пам’ятників ще мають підтримати дві профільні комісії Київради, тому відповідний проект рішення Київради імовірно винесуть на сесію наступного місяця. Знесення пам’ятників має схвалити також Кабінет Міністрів.

Коментуючи запропоноване рішення, заступник голови Київської міської держадміністрації, голова Постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Сергій РУДИК зазначив: «Володимир Ілліч Ленін немає ніякого відношення до міста Києва. Він ні разу не був в Києві, він ні разу навіть не проїжджав через Київ. А в місті Києві 18 пам’ятників Леніну”.

За його інформацією, даним проектом рішення передбачено демонтаж також двох пам’ятників Надії Крупської та пам’ятника Косіору, а також пам’ятника Феліксу Дзержинському.