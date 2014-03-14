У Росії вирішили, що Ярош, Тягнибок і Корчинський - колишні чеченські бойовики

Про це повідомляє сайт СК РФ.

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу порушено кримінальну справу щодо громадян України, які перебували у лавах УНА-УНСО: Ігора Мазура, Валерія Бобровича, Дмитра Корчинського, Андрія та Олега Тягнибоків, Дмитра Яроша, Володимира Мамалиги та інших поки не встановлених слідством осіб", - сказано в повідомленні.

За даними СК РФ, залежно від ролі кожного вони підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК РФ (створення стійкої озброєної групи (банди) з метою нападу на громадян, керівництво такою групою (бандою) і участь у здійснюваних нею нападах).

Читайте такожСуд у Москві заочно заарештував ЯрошаЯк розповів керівник Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, під час розслідування кримінальної справи про тривалу перестрілку "незаконних збройних формувань під керівництвом Шаміля Басаєва і Хаттаба з військовослужбовцями 76-ї Псковської дивізії ВДВ на території Чеченської Республіки були отримані відомості про організацію банди з членів УНА-УНСО та їх участь у бойових діях проти федеральних сил на боці чеченських сепаратистів в період 1994-1995 років".

За даними слідства, керівниками створеної для цього банди були Мазур, Бобрович, Корчинський та інші, до її складу також входили брати Тягнибок, Ярош, Мамалига та інші "невстановлені особи".

Як вважає російський силовик, стало "очевидним", що "радикальні українські активісти, які закликають до знищення російських громадян і просто росіян, мають великий досвід не тільки закликів, але й тортур і вбивств російських громадян, причому на території Росії".

Також в СК заявили, що вже зібрали достатньо доказів для суду.