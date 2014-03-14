У Харківській області проходять батальйонні тактичні навчання - Міноборони

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі (Харків) Міноборони України, завдання в рамках батальйонних тактичних навчань військовослужбовці виконують успішно.

Зокрема, на загальновійськовому полігоні відпрацьовано практичний етап тактичних навчань, під час якого військовослужбовці механізованих, танкових, артилерійських та інших підрозділів у тісній взаємодії виконали складні завдання з бойової підготовки.

«Під керівництвом досвідчених командирів, особовий склад був позитивно оцінений з технічної, вогневої та інших підготовок. В ході останнього, військовослужбовці отримали практичні навики стрільб з озброєння бойових машин, штатної стрілецької зброї.

Читайте такожБТРи, які виїхали зі Львова, завантажили на потяг

Вінцем полігонного вишколу стало виконання підрозділами маршу в заданий район, з яким воїни Збройних Сил також впоралися», - повідомив офіцер медіа-центру підполковник Дмитро Горбунов.

За його відомостями, у марші взяли участь кілька сотень військовослужбовців, а також близько 100 одиниць колісної та гусеничної техніки: танки Т-64Б, БТР-70, техніка інженерних військ, самохідні бойові установки, машини тилового забезпечення тощо.

Горбунов наголосив, що велика кількість екіпажів бойової техніки вивісили на своїх машинах прапори України, «чим засвідчили свою відданість державі та народу України».

«Як наголошують командири, морально-психологічний стан особового складу високий, усі військовослужбовці готові до виконання поставлених завдань», - підкреслив Горбунов.