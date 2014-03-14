Саакашвілі: Кампанія в Україні прискорить відповідь Заходу на енергетичний шантаж РФ



”Думаю, що зараз у США та Європи достатньо запасів сланцевого газу, щоб бути повністю незалежними від Росії. Все це прискорить будівництво терміналів для його видобутку”, - сказав екс-президент Грузії, повідомляє Gordonua.com.

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На його думку, Росія недооцінює можливості США і Заходу в енергетичній сфері.

У той же час, відповідаючи на питання про необхідність вступу України в НАТО, екс-президент висловив упевненість, що Путін розв`язав конфлікт в Україні саме для того, щоб перешкодити країні вступити до Північноатлантичного Альянсу.

”Путін розв`язав цей конфлікт для того, щоб його партнери на Заході сказали, що в України є територіальні проблеми і в НАТО країну приймати не можна. Але це їх тільки консолідує і прискорить вступ України, як і Грузії, до НАТО. Тим більше, що підтримка вступу серед населення України зараз висока як ніколи”, - зазначив Саакашвілі.

”Все , що робить Путін на сході України, дуже нагадує те, що він робив у деяких грузинських містах у 2008 році. Він весь час провокував вуличні заворушення, щоб потім використовувати війська. Все, що зараз відбувається в Донецьку і Луганську, - це підготовка чогось. Це виглядає як підготовка класичної військової кампанії”, - заявив Саакашвілі.