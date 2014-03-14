Суд заборонив проводити 16 березня в Харкові віче про федералізацію

"Адміністративний позов Харківської міськради до ініціативної групи харків'ян в особі Логвінова Єгора Віталійовича задовольнити. Обмежити права на збори шляхом заборони ініціативній групі в особі Логвінова Єгора Віталійовича на проведення 16.03 2014 року о 12.00 у Харкові на площі Свободи в місті Харкова віче-референдуму з питання федералізації Харківської області", - йдеться в постанові, ухваленій суддею Андрієм Зінченком у п'ятницю, передає Інтерфакс.

У постанові зазначається, що воно ухвалено "в інтересах національної безпеки та територіальної цілісності держави". Постанова підлягає негайному виконанню.

Відповідач Єгор Логвінов в суді під час розгляду позову та проголошення постанови був відсутній.

Як повідомлялося, 8 березня на проросійському мітингу на площі Свободи в Харкові було оголошено про намір провести 16 березня віче-референдум з питання федералізації.

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У середу, 12 березня, на прес-конференції голова координаційної ради російських організацій Сходу України Геннадій Макаров та голова фонду "Честь і гідність" Ігор Массалов підтвердили намір провести референдум, а також повідомили про намір представити на віче "народного губернатора Харківської області".

Харківська міськрада звернулася до суду з проханням заборонити проведення віче-референдуму. Прокурор Харкова Євген Попович назвавце віче-референдум незаконним.