Міліція не дозволила проросійським активістам зірвати роботу суду в Донецьку



До будівлі суду справді під'їхала невелика група людей, які намагалися не допустити прийняття судом рішення про заборону проросійських мітингів, повідомляє "ОстроВ" з посиланням на власні джерела.

Прибула на місце події міліція взяла ситуацію під контроль. Засідання триває. Обстановка в залі спокійна.

Інформацію про те, що активісти не намагалися захопити будівлю окружного суду підтвердила і донецький адвокат Тетяна Іванова, яка першою написала про нібито спроби "братків "штурмувати" суд.

"Два (проросійських активіста - ред.) сидять в залі засідання, один під залом, решта на вулиці, - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці, - На місце приїхало МВС, ситуація під контролем".

Як повідомлялося раніше, на 15-16 березня проросійські активісти намітили проведення центрі Донецька масових акцій на підтримку кримського "референдуму" про відокремлення від України.

14 березня Донецький міський голова Олександр Лук'янченко виступив із заявою щодо трагічних подій на площі Леніна 13 березня, під час яких загинула людина.

"На 15 і 16 березня в донецьку міську раду надійшли заявки від різних організацій на проведення масових акцій. Враховуючи ситуацію, що склалася, міська рада негайно звернеться до суду з позовом про припинення права на проведення мітингів в ці терміни. Ніякі акції не варті людського життя", - заявив мер Донецька.