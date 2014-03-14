Голова Донецької облради закликав усіх відмовитися від мітингів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй заяві, яка поширена прес-службою облради.

Шишацький нагадав, що сьогодні в Донецьку траур за загиблим на мітингу і він сумує «як громадянин, як людина».

«Всі три місяці протистояння ... Донбас залишався територією миру. Було важко. Міліція деморалізована і дезорієнтована», - заявив голова облради. При цьому він додав, що обласна рада «готова надати вам, правоохоронці, всіляку допомогу і підтримку, щоб ви відчували себе по-справжньому донецькою міліцією, що захищає свої сім`ї, родини ваших сусідів і друзів». І, звертаючись до міліції акцентував: «Але сьогодні - згадайте свій обов`язок і свою присягу. Бездіяльність - це теж злочин!»

Також Шишацький закликав «усі політичні сили, всіх лідерів громадської думки відмовитися від будь-яких масових зібрань з ідеологічних переконань».

Він звернувся «до всіх - до вас, дорогі мої земляки, до вас, які приїжджають на мітинги з інших місць, зупиніться! Братовбивча війна, в яку намагаються нас втягнути - страшний злочин, і немає мети, яка могла б це виправдати!»

Шишацький також звернувся до світової спільноти: «Наш голос має бути почутий усіма зовнішніми сторонами. Не для втілення чиїхось політичних амбіцій. А для збереження нашого унікального, багатонаціонального і мультикультурного Донбасу».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом на них агресивно налаштованих проросійських активістів. В результаті зіткнень, згідно з офіційними даними, одна людина загинула, 28 - звернулися за допомогою до медиків. Загинув активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чотирьох організаторів масової бійки в Донецьку.

Прокуратура Донецької області проводить перевірку дій або бездіяльності працівників правоохоронних органів, які повинні були забезпечувати громадський порядок під час проведення мирних акцій 13 березня Донецьку. Ведеться досудове розслідування за ч.2 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

Новопризначений прокурор Донецької області Микола Франтовський був представлений колективу облпрокуратури в середу, 12 березня.