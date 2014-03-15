Генсек НАТО закликає дати шанс діалогу для врегулювання ситуації в Україні
00:33, 15 березня 2014Політика
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен говорить про необхідність дати шанс діалогу і переговорам для врегулювання ситуації в Україні .
Генсек НАТО закликає дати шанс діалогу для врегулювання ситуації в Україні / Фото : REUTERS
”Треба дати шанс діалогу і переговорам, щоб розрядити ситуацію”, - йдеться в його заяві , повідомляє РІА Новости.
При цьому він висловився категорично проти запланованого на 16 березня референдуму в Криму.
”Проведення цього референдуму підірве міжнародні спроби знайти мирне і політичне рішення кризи в Україні. ( Проведення референдуму - УНІАН) буде йти врозріз з принципами Хартії ООН”, - йдеться в заяві Расмуссена.
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