Генсек НАТО закликає дати шанс діалогу для врегулювання ситуації в Україні

”Треба дати шанс діалогу і переговорам, щоб розрядити ситуацію”, - йдеться в його заяві , повідомляє РІА Новости.

При цьому він висловився категорично проти запланованого на 16 березня референдуму в Криму.

”Проведення цього референдуму підірве міжнародні спроби знайти мирне і політичне рішення кризи в Україні. ( Проведення референдуму - УНІАН) буде йти врозріз з принципами Хартії ООН”, - йдеться в заяві Расмуссена.