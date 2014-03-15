США залишають в Середземному морі авіаносець Джордж Буш-старший

Наразі схвалена одна з частин запиту – надання Україні 25 тисяч військових сухих пайок, інші розглядають далі, повідомив речник Пентагону полковник Стівен Воррен, передає Радіо Свобода.

За його словами, запит України був поданий до Державного департаменту.

Крім того, сказав він, США залишають іще на кілька днів свою авіаносну групу в Середземному морі через кризу навколо воєнного вторгнення Росії до України.

За його словами, за ці додаткові дні порівняно з первісним планом проведуть додаткові навчання. Ще одна причина – стати підтримкою для союзників США у НАТО, які межують із Україною, додав він.

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За словами речника, наразі планується, що група продовжить похід через кілька днів, але й ці плани ще можуть змінити.

Він також додав, що США вже передислокували сьогодні до Польщі шість бойових літаків F-16, іще шість прибудуть завтра.

Раніше у США повідомляли, що днями Україна звернулася з проханням надати їй певне військове спорядження, серед того й бойове.