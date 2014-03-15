Анексія Криму обійдеться Росії в 20 мільярдів євро - ЗМІ

Кремль, здається, повірив у створену ним для внутрішнього споживання казку про те, що східні райони України - це локомотив економіки, а західні регіони - нахлібники, пише Инопресса.

"Однак дані малюють іншу картину", - відзначає в статті, опублікованій в The Washington Post, директор Центру досліджень постіндустріального суспільства Владислав Іноземцев.

За даними українського уряду, в 2013 році на частку східної Донецької області припадало 12,4% ВВП країни. У той же час частка відразу п'яти західних областей (Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Львівської) становила лише 12,1%. Проте Донецьк при цьому отримав 31% від дотацій, виділених урядом для регіонів. Крім того, минулого року донецьким підприємствам відшкодували 129% від сплаченого ними ПДВ.

Економіст також вказує на те, що в 2013 році дотації Донецької, Луганської і Харківської областей становили 14% від ВВП України, а бюджет Криму на 63% залежав від субсидій центрального уряду.

Як зазначає Іноземцев, всі "друзі" Росії вимагають на своє утримання чималих коштів. Білорусь щорічно отримує 7 млрд доларів у вигляді субсидій на енергоносії і 2 млрд доларів у вигляді кредитів і грантів. Крихітні держави-сателіти Абхазія і Південна Осетія отримали 1,8 млрд доларів прямих інвестицій і 800 млн доларів "приватних інвестицій від російських держкомпаній. "Додайте до цього східні провінції України та союзні середньоазіатські держави - і Росія може бути змушена щорічно виплачувати по 12 млрд доларів субсидій", - звертає увагу автор статті.

Як би зухвало це не звучало, але європейська Україна без Криму з економічної точки зору буде кращою за Україну в нинішніх кордонах, яка розривається між Європою і Росією, впевнений Іноземцев: "Претендуючи на Східну Україну, Росія бореться за фінансово неспроможні економіки, які нагадують її власну. Навіть якщо частина України проголосує за входження в Росію, програють від цього її жителі і росіяни, а не українська народ".

Якщо послухати російське телебачення, те входження Криму до складу РФ супроводжується лише потужним підйомом солідарності, однак економічні реалії бідного Криму спростовують цю точку зору. "Середньому платнику податку є над чим замислитися", - йдеться в статті журналіста Le Figaro П'єра Авриля.

Так, у процентному співвідношенні кількість пенсіонерів в Криму на 17% вища, ніж у середньому по Росії. Їх пенсії при цьому ще нижчі, ніж в нестабільному російському Дагестані. Середня зарплата (близько 250 євро в місяць) також нижча, ніж у бідних російських регіонах. Така нерівність може спричинити міграцію кримчан (2,4 млн осіб) на "справжню" територію Росії.

Головним чином, Кремлю доведеться компенсувати географічну ізоляцію півострова, фінансуючи будівництво інфраструктури. В даний час розглядається питання про будівництво мосту, що з'єднує "континент" з Керчю, вартістю близько 480 млн євро, повідомляє журналіст.

"Поставки газу і нафти повинні будуть здійснюватися морем, що буде дорожче, ніж сьогодні, коли постачання здійснюється через територію України", - розповідає професор Вищої школи економіки Олексій Портанський.

За оцінками експертів, в середньостроковій перспективі інтеграція Криму обійдеться Росії в 20 млрд євро, і це в і без того непростих бюджетних умовах.

"Нам важко повірити, що російська влада піде до кінця, надто вже від цього віє фантастикою", - наводить Авріль слова Портанского.