ПР і КПУ не виганяють однопартійців, які підтримують відокремлення Криму - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

«Чому сьогодні в Криму республіканські відділення ПР і КПУ приймають рішення про відокремлення Криму від території України і вони далі є членами вашої партії і ви мовчите?», - заявив Соболєв.

Він підкреслив, що сьогодні ні на півдні, ні на сході під час акцій немає ні прапорів КПУ, ні Партії регіонів.

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«Чому? Бо ви далі продовжуєте говорити голосом Путіна. А ви повинні говорити голосом українських комуністів і українських регіоналів», - зазначив Соболєв, звертаючись до фракції ПР та КПУ.

Він наголосив, що під час «агресії в Україні не може бути опозиції, бо опозиція - це п`ята колона агресорів».