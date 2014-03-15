У Харкові загрози життю поранених під час подій біля «Просвіти» немає - лікар

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала журналістам головний лікар Харківської лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги, куди госпіталізовані постраждалі, Олена Ковальова.

«Стан хворих на сьогодні можна розцінювати як стабільний, середньо тяжкий, загрози для життя і здоров'я зараз немає», - сказала Ковальова.

Головлікар додала, що поранений співробітник міліції перебуває у стані середньої тяжкості, додаткових операцій зараз він не потребує.

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«Поранений співробітник правоохоронних органів перебуває у стані ближче до середньої тяжкості. Стан його стабільний. Усі необхідні маніпуляції і обробка ран йому проведені. Додаткових операцій він зараз не потребує», - сказала Ковальова.

Вона додала, що четверо постраждалих з пораненнями з дробової зброї у різні частини тіла були доставлені в лікарню вчора з 22.40 до 23.00. Ще одного потерпілого було доставлено близько 5-ї ранку з пораненнями з травматичної зброї гумовими кулями в поперекову область і нижні кінцівки.

Ковальова відзначила, що зараз усі поранені перебувають у притомності і їх стан дозволяє спілкуватися з працівниками правоохоронних органів.