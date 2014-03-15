МЗС повідомляє про затримання 40 громадян України в московському аеропорту "Шеремєтьєво"

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо затримання громадян України в аеропорту «Шеремєтьєво».

У МЗС нагадали, що сьогодні, 15 березня, у міжнародному аеропорту «Шереметьєво» (м.Москва) були затримані і недопущені на в’їзд до Росії близько 40 громадян України, які прибули до Москви авіарейсами з Києва, Донецька та інших міст України. При цьому, додали в МЗС, компетентними органами РФ було проведено їх фотографування та дактилоскопія.

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«Жодних пояснень щодо причин затримання ні громадянам України, ні представнику Посольства України в РФ, який прибув на місце, надано не було. Протягом останніх днів були також зафіксовані й інші подібні випадки», - зауважили в МЗС.

«Такі дії російської сторони не можуть розцінюватись інакше як елемент розгорнутої Кремлем антиукраїнської істерії, заручниками якої стають дедалі більше громадян», - наголосили в МЗС України і закликали російську сторону забезпечити захист законних прав та інтересів громадян України на території РФ.