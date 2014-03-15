ЗМІ: Донецька міліція пообіцяла випустити затриманих під час донецької бійні
Донецька міліція пообіцяла негайно випустити затриманих після подій 13 березня, коли був убитий учасник мирного мітингу за єдність України.
Про це проросійським мітингувальників під будівлею Донецького міського управління міліції повідомив один з активістів після переговорів з начальником управління Максимом Кириндясовим, повідомляє Острів.
Він повідомив, що під час переговорів всі вимоги протестувальників про звільнення затриманих будуть виконані.
"Вимоги будуть виконані - хлопців вже випускають", - сказав він, пообіцявши, що до мітингувальників вийде сам Кириндясов.
Читайте такожУ Донецьку поховали "свободівця", зарізаного в нічній бійні 14 березняПри цьому він підкреслив, що у міліції питання є лише по одній людині з Димитрова, яку зараз опитують.
Біля управління міліції натовп з 500 осіб скандував: "Випускай!" і "Губарєв!"
Крім того, учасники пікету міського управління зажадали повернути на посаду начальника ГУ МВС у Донецькій області Романа Романова, звільненого після того, як проросійські активісти захопили будівлю Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації.
Більш того, протестувальники заявляють, що з завтрашнього дня спільно з міліцією будуть охороняти порядок. "Все затримання будуть узгоджуватися з нами", - заявили вони, запросивши всіх охочих активістів підійти завтра до будівлі Ворошиловського райвідділу міліції.
Вийшовши до мітингувальників, Максим Кириндясов підтвердив, що затримані можуть бути випущені, але, зазначив він, в приміщенні міського управління немає нікого із затриманих: вони перебувають в іншому місці..
При цьому начальник управління зазначив, що з усіма затриманими просто проводяться слідчі дії, після чого люди можуть бути відпущені.
"Вони затримані за фактом", - підкреслив Кириндясов.
Натовп під час його виступу почав вимагати прокурора міста, щоб негайно вирішити питання зі звільненням затриманих.
Після того, як один з активістів запевнив, що міліція виконає всі вимоги протестувальників, пікетники почали розходитися.
При цьому вони закликали в понеділок зібратися біля пам'ятника Леніну і звідти вирушити пікетувати міську прокуратуру з вимогою повного звільнення затриманих.