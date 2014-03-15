ЗМІ: Донецька міліція пообіцяла випустити затриманих під час донецької бійні

Про це проросійським мітингувальників під будівлею Донецького міського управління міліції повідомив один з активістів після переговорів з начальником управління Максимом Кириндясовим, повідомляє Острів.

Він повідомив, що під час переговорів всі вимоги протестувальників про звільнення затриманих будуть виконані.

"Вимоги будуть виконані - хлопців вже випускають", - сказав він, пообіцявши, що до мітингувальників вийде сам Кириндясов.

Читайте такожУ Донецьку поховали "свободівця", зарізаного в нічній бійні 14 березняПри цьому він підкреслив, що у міліції питання є лише по одній людині з Димитрова, яку зараз опитують.

Біля управління міліції натовп з 500 осіб скандував: "Випускай!" і "Губарєв!"

Крім того, учасники пікету міського управління зажадали повернути на посаду начальника ГУ МВС у Донецькій області Романа Романова, звільненого після того, як проросійські активісти захопили будівлю Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації.

Більш того, протестувальники заявляють, що з завтрашнього дня спільно з міліцією будуть охороняти порядок. "Все затримання будуть узгоджуватися з нами", - заявили вони, запросивши всіх охочих активістів підійти завтра до будівлі Ворошиловського райвідділу міліції.

Вийшовши до мітингувальників, Максим Кириндясов підтвердив, що затримані можуть бути випущені, але, зазначив він, в приміщенні міського управління немає нікого із затриманих: вони перебувають в іншому місці..

При цьому начальник управління зазначив, що з усіма затриманими просто проводяться слідчі дії, після чого люди можуть бути відпущені.

"Вони затримані за фактом", - підкреслив Кириндясов.

Натовп під час його виступу почав вимагати прокурора міста, щоб негайно вирішити питання зі звільненням затриманих.

Після того, як один з активістів запевнив, що міліція виконає всі вимоги протестувальників, пікетники почали розходитися.

При цьому вони закликали в понеділок зібратися біля пам'ятника Леніну і звідти вирушити пікетувати міську прокуратуру з вимогою повного звільнення затриманих.